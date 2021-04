Covid: Capua, 'spero si rompa soffitto di cristallo e si riconosca leadership scientifica donne' (Di giovedì 22 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 22 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

fracchio_2 : RT @cris_cersei: Vespa e la Capua stanno denunciando che gran parte dei decessi extra del 2020 NON sono Covid, ma gente non curata.?? #porta… - TV7Benevento : Covid: Capua, 'spero si rompa soffitto di cristallo e si riconosca leadership scientifica donne'... - antonio3160 : RT @cris_cersei: Vespa e la Capua stanno denunciando che gran parte dei decessi extra del 2020 NON sono Covid, ma gente non curata.?? #porta… - horus_eye69 : RT @cris_cersei: Vespa e la Capua stanno denunciando che gran parte dei decessi extra del 2020 NON sono Covid, ma gente non curata.?? #porta… - Alessan68602429 : RT @cris_cersei: Vespa e la Capua stanno denunciando che gran parte dei decessi extra del 2020 NON sono Covid, ma gente non curata.?? #porta… -