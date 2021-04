Advertising

SkyTG24 : Covid, calano le terapie intensive: le regioni ancora sopra la soglia d'allerta. I DATI - AnnaFasoli_ : RT @EmanuelaGandini: Con posti di mezzo vuoti in #aereo, calano rischi #Covid... - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, calano le terapie intensive: le regioni ancora sopra la soglia d'allerta. I DATI - statodelsud : Covid, calano le terapie intensive: le regioni ancora sopra la soglia d’allerta. I DATI - Pino__Merola : Covid, calano le terapie intensive: le regioni ancora sopra la soglia d’allerta. I DATI -

Ultime Notizie dalla rete : Covid calano

ancora i ricoveri, ma non quelli in terapia intensiva Secondo il bollettino regionale di ... Oltre 40 nuovi decessi nelle ultime 24 ore Sono 46 i decessi di persone positive al test del- ...Vaccinoed estremamente fragili: 'Chi non è stato contattato lo sarà presto' 22 aprile 2021 Coronavirus in Toscana, 1041 nuovi casi positivi:i ricoveri, stabili le terapie intensive 22 aprile ...«Sono indignato e profondamente esterrefatto per il nuovo decreto Covid del Governo. Sono state prese decisioni scellerate che stroncheranno ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...