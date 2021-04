Covid, calano ancora le terapie intensive: a Bergamo 223 nuovi positivi (Di giovedì 22 aprile 2021) Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-14) e nei reparti (-170). A fronte di 52.170 tamponi effettuati, sono 2.509 i nuovi positivi (4,8%). I guariti/dimessi sono 2.498. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 52.170 (di cui 34.657 molecolari e 17.513 antigenici) totale complessivo: 9.124.336 – i nuovi casi positivi: 2.509 (di cui 129 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 698.574 (+2.498), di cui 4.334 dimessi e 694.240 guariti – in terapia intensiva: 653 (-14) – i ricoverati non in terapia intensiva: 4.352 (-170) – i decessi, totale complessivo: 32.512 (+54) I nuovi casi per provincia: Milano: 751 di cui 301 a Milano città; Bergamo: 223; Brescia: 156; Como: 208; Cremona: 113; Lecco: ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 22 aprile 2021) Continuano a diminuire i ricoverati nelle(-14) e nei reparti (-170). A fronte di 52.170 tamponi effettuati, sono 2.509 i(4,8%). I guariti/dimessi sono 2.498. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 52.170 (di cui 34.657 molecolari e 17.513 antigenici) totale complessivo: 9.124.336 – icasi: 2.509 (di cui 129 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 698.574 (+2.498), di cui 4.334 dimessi e 694.240 guariti – in terapia intensiva: 653 (-14) – i ricoverati non in terapia intensiva: 4.352 (-170) – i decessi, totale complessivo: 32.512 (+54) Icasi per provincia: Milano: 751 di cui 301 a Milano città;: 223; Brescia: 156; Como: 208; Cremona: 113; Lecco: ...

