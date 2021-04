Covid: Bonetti, 'modifica al coprifuoco si può valutare più avanti' (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr (Adnkronos) - "Avevamo posto il coprifuoco come elemento funzionale all'interno delle riaperture. Si è ritenuto, tra l'equilibrio delle varie misure, di mantenerlo in questa prima fase alle 22. Ma questo governo agisce sulla base dei dati scientifici e di un monitoraggio, ci sarà una valutazione dell'impatto delle riaperture e potremo rivalutare questa o altre misure potendole modificare". Lo ha detto la ministra delle Pari opportunità Elena Bonetti a Rainews24. "Bisogna affiancare a tutto questo un impegno costante nella campagna vaccinale", ha sottolineato la ministra di Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr (Adnkronos) - "Avevamo posto ilcome elemento funzionale all'interno delle riaperture. Si è ritenuto, tra l'equilibrio delle varie misure, di mantenerlo in questa prima fase alle 22. Ma questo governo agisce sulla base dei dati scientifici e di un monitoraggio, ci sarà una valutazione dell'impatto delle riaperture e potremo riquesta o altre misure potendolere". Lo ha detto la ministra delle Pari opportunità Elenaa Rainews24. "Bisogna affiancare a tutto questo un impegno costante nella campagna vaccinale", ha sottolineato la ministra di Iv.

