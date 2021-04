Covid | bollettino Italia di oggi 22 aprile Contagi Coronavirus | dati Italia e regioni

(Di giovedì 22 aprile 2021) È il secondo giorno consecutivo in cui l'incremento quotidiano del virus va in rialzo dopo una tregua di quattro giorni quando c'era stata una discesa del numero dei nuovi positivi. Sempre nelle 24 ...

Trend dei contagi in discesa. I contagigiornalieri sono sotto quota 20mila dai primi di aprile e negli ultimi giorni sono scesi sotto il livello di 15mila. Ildi oggi di Ministero della Salute e Protezione civile ...Sono 26 i nuovi decessi inseriti nelodierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione ... In Campania sono 143 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 1.541 i pazienti...La Regione Campania come di consueto riporta i dati riguardanti il contagio da Coronavirus. La Campania registra un aumento con positivi nelle ultime 24 ore, di cui 1.353 asintomatici e 559 sintomatic ...All’Ospedale San Pio di Benevento di registra una giornata tranquilla e con dati ottimistici. Innanzitutto non ci sono stati decessi nei reparti covid dai quali sono stati dimessi anche 9 pazienti. At ...