Covid | al Castello di Rivoli nuovo hub vaccinale dal 29 aprile

(Di giovedì 22 aprile 2021) Ildi, sede del Museo d’Arte Contemporanea ospiterà unhubdal 29. Si tratta di un progetto pilota che la Città die l’Asl To3 hanno sviluppato in sinergia con Cultura Italiae che aveva proposto la riapertura dei luoghi della cultura quali presidi a tutela della salute dei cittadini. Ildiè il primo museo d’arte contemporanea che destina sale espositive a sede: ogni giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 16 sarà possibile vaccinarsi nelle sale della mostra di Claudia Comte al terzo piano del Museo. L’artista Claudia Comte ha inoltre creato appositamente una nuova opera sonora – The Pattern That Connects, 2021 composta con la collaborazione di Egon Elliut – ...

Il giovedì, venerdì e sabato dalle ore 10 alle ore 16 nelle sale della mostra di Claudia Comte al terzo piano del Museo verranno somministrati i vaccini anti- 19. Ildi Rivoli in ...Il mondo della cultura si mette a disposizione della sanità pubblica, nello specifico dell'ASL TO 3, nello sforzo di vaccinare contro ilil maggior numero di cittadini. I ldi Rivoli Museo di Arte Contemporanea, infatti, a partire da giovedì 29 metterà a disposizione alcuni dei suoi spazi per la campagna vaccinale in ...Il Castello di Rivoli, sede del Museo d'Arte Contemporanea ospiterà un nuovo hub vaccinale dal 29 aprile tre giorni a settimana ...Edifici medievali e borghi abbandonati. Questa potrebbe essere la "ricetta" dell'hotel ideale nell'era del Coronavirus. Dagli anni '90, l'Italia è stata ...