Covid, a Napoli mille sanitari in ospedale senza vaccino: «Rischio per i pazienti ricoverati» (Di giovedì 22 aprile 2021) Obbligo vaccinale per il personale sanitario e per chi svolge funzioni di cura e di assistenza a contatto con i malati: a Napoli tra i vari presidi della Asl, i grandi ospedali autonomi (azienda dei... Leggi su ilmattino (Di giovedì 22 aprile 2021) Obbligo vaccinale per il personaleo e per chi svolge funzioni di cura e di assistenza a contatto con i malati: atra i vari presidi della Asl, i grandi ospedali autonomi (azienda dei...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Napoli Covid, a Napoli mille sanitari in ospedale senza vaccino: 'Rischio per i pazienti ricoverati' Obbligo vaccinale per il personale sanitario e per chi svolge funzioni di cura e di assistenza a contatto con i malati: a Napoli tra i vari presidi della Asl, i grandi ospedali autonomi (azienda dei Colli, Cardarelli, Pascale, e Santobono), le due Università e le Case di cura accreditate, si contano circa 1.500 camici ...

Calcio: Farris 'Sconfitta non compromette rincorsa champions Lazio' Questa l'analisi di Massimiliano Farris, tecnico della Lazio al posto di Simone Inzaghi, fermato dal Covid, dopo la sconfitta per 5 - 2 in casa del Napoli. "Il palo di Correa poteva riaccendere la ...

Napoli, il manager dell'ospedale Santobono: "Effetto Covid sui ragazzini: una grande sofferenza psicologica" La Repubblica Toro, finalmente Sirigu è pronto a tornare: c’è il Napoli nel mirino Salvatore Sirigu è tornato negativo ed è pronto a riprendersi il suo posto tra i pali e restituire la sicurezza mancata con Milinkovic-Savic ...

La nuova frontiera del turismo è il mare di città Il mare di città. Da una parte strade e palazzi, dall'altra spiagge e ombrelloni. È la nuova frontiera del turismo in Italia nella fase post Covid. «Siamo praticamente pieni». Gli stabilimenti balnear ...

