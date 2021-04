Covid: 90enni bloccati a casa con figlia in clinica, da Ordine Malta iPad per farli ‘incontrare’ (Di giovedì 22 aprile 2021) Milano, 22 apr. (Adnkronos) – Novantasei anni lui, novantaquattro lei: Osvaldo e Luisa, coppia milanese insieme da settant’anni, da quando è esplosa la pandemia sono bloccati in casa con una figlia invalida in una clinica specializzata. Per tutti questi mesi non avrebbero potuto vedere la figlia se non fosse stato per l’Ordine di Malta che ha donato loro degli iPad per farli ‘incontrare’. ‘La coppia – racconta all’Adnkronos Niccolò d’Aquino di Caramanico, direttore di ‘Orma’, la principale rivista dell’Ordine di Malta – negli anni non è stata più in grado di assistere la figlia che ad un certo punto è stata portata in una clinica specializzata”. ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 aprile 2021) Milano, 22 apr. (Adnkronos) – Novantasei anni lui, novantaquattro lei: Osvaldo e Luisa, coppia milanese insieme da settant’anni, da quando è esplosa la pandemia sonoincon unainvalida in unaspecializzata. Per tutti questi mesi non avrebbero potuto vedere lase non fosse stato per l’diche ha donato loro degliper. ‘La coppia – racconta all’Adnkronos Niccolò d’Aquino di Caramanico, direttore di ‘Orma’, la principale rivista dell’di– negli anni non è stata più in grado di assistere lache ad un certo punto è stata portata in unaspecializzata”. ...

Advertising

lifestyleblogit : Covid: 90enni bloccati a casa con figlia in clinica, da Ordine Malta iPad per farli 'incontrare' - - TartagliaNick : RT @mattinodinapoli: Covid a Napoli, 90enni bloccati in casa: da Ordine di Malta un iPad per far «incontrare» i figli - italiaserait : Covid: 90enni bloccati a casa con figlia in clinica, da Ordine Malta iPad per farli ‘incontrare’ - fisco24_info : Covid: 90enni bloccati a casa con figlia in clinica, da Ordine Malta iPad per farli 'incontrare': Novantasei anni l… - mrcfsn : RT @mattinodinapoli: Covid a Napoli, 90enni bloccati in casa: da Ordine di Malta un iPad per far «incontrare» i figli -