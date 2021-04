Covid: 90enni bloccati a casa con figlia in clinica, da Ordine Malta iPad per farli ‘incontrare’ (2) (Di giovedì 22 aprile 2021) (Adnkronos) – Uno sguardo ancora più attento continua a essere rivolto agli ‘ultimi fra gli ultimi’. ‘Non potevamo abbandonare le famiglie che accogliamo a Napoli nelle due case di ospitalità per genitori di bambini afflitti da patologie gravi e ricoverati in ospedale”, racconta nel report Arturo Martucci di Scarfizzi, Procuratore del Gran Priorato di Napoli e Sicilia. E così, pur tra mille difficoltà, l’assistenza è continuata: ‘E una commovente lettera che ci ha scritto una bambina dimessa al termine delle cure è stata la più bella ricompensa”.Il servizio dell’Ordine di Malta si è prodotto anche dal cielo con il monitoraggio del traffico automobilistico attraverso i droni. ‘E così – racconta il direttore di ‘Orma’ nel suo report sull’attività dell’Ordine di Malta – al Corpo militare dell’Ordine di ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 aprile 2021) (Adnkronos) – Uno sguardo ancora più attento continua a essere rivolto agli ‘ultimi fra gli ultimi’. ‘Non potevamo abbandonare le famiglie che accogliamo a Napoli nelle due case di ospitalità per genitori di bambini afflitti da patologie gravi e ricoverati in ospedale”, racconta nel report Arturo Martucci di Scarfizzi, Procuratore del Gran Priorato di Napoli e Sicilia. E così, pur tra mille difficoltà, l’assistenza è continuata: ‘E una commovente lettera che ci ha scritto una bambina dimessa al termine delle cure è stata la più bella ricompensa”.Il servizio dell’disi è prodotto anche dal cielo con il monitoraggio del traffico automobilistico attraverso i droni. ‘E così – racconta il direttore di ‘Orma’ nel suo report sull’attività dell’di– al Corpo militare dell’di ...

Advertising

lifestyleblogit : Covid: 90enni bloccati a casa con figlia in clinica, da Ordine Malta iPad per farli 'incontrare' - - TartagliaNick : RT @mattinodinapoli: Covid a Napoli, 90enni bloccati in casa: da Ordine di Malta un iPad per far «incontrare» i figli - italiaserait : Covid: 90enni bloccati a casa con figlia in clinica, da Ordine Malta iPad per farli ‘incontrare’ - fisco24_info : Covid: 90enni bloccati a casa con figlia in clinica, da Ordine Malta iPad per farli 'incontrare': Novantasei anni l… - mrcfsn : RT @mattinodinapoli: Covid a Napoli, 90enni bloccati in casa: da Ordine di Malta un iPad per far «incontrare» i figli -