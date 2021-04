Covid, 360 morti, 16.232 casi. Andrea Crisanti si oppone alle riaperture: “Tuteliamo i ristoratori e non la salute” (Di giovedì 22 aprile 2021) Il microbiologo Andrea Crisanti critica duramente la decisione del Governo di procedere con le riaperture a partire dal 26 aprile. Il Ministero della salute informa che i casi totali – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 16.232 unità e portano il totale a 3.920.945. Nelle ultime ventiquattro ore 360 morti che fanno salire L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 22 aprile 2021) Il microbiologocritica duramente la decisione del Governo di procedere con lea partire dal 26 aprile. Il Ministero dellainforma che itotali – attualmente positivi,e guariti – sono saliti di 16.232 unità e portano il totale a 3.920.945. Nelle ultime ventiquattro ore 360che fanno salire L'articolo proviene da Leggilo.org.

