Covid-19, il bollettino con i dati aggiornati della Campania (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 1.912 i positivi al Covid-19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore su 20.078 tamponi molecolari processati. Ventisei sono i decessi riportati dall'Unità di Crisi regionale. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 1.912 (*) di cui Asintomatici: 1.353 (*) Sintomatici: 559 (*) * Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 20.078 Tamponi antigenici del giorno: 6.912 ?Deceduti: 26 (**)? Totale deceduti: 6.095 Guariti: 1.753 Totale guariti: 279.179 ** 22 deceduti nelle ultime 48 ore, 4 deceduti in precedenza ma registrati ieri. ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto ...

