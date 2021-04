Covid-19, i dati aggiornati sulle vaccinazioni in Campania (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Si comunicano, nel grafico allegato, i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 12 del 22 aprile 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 982.283 cittadini. Di questi 395.458 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 1.377.741. La piattaforma per le adesioni è regolarmente aperta per tutte le categorie previste. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Si comunicano, nel grafico allegato, idelleinalle ore 12 del 22 aprile 2021. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 982.283 cittadini. Di questi 395.458 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 1.377.741. La piattaforma per le adesioni è regolarmente aperta per tutte le categorie previste. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

