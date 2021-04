Covid | 16 232 contagiati e 360 morti nelle ultime 24 ore

Advertising

repubblica : ?? Covid, 16.232 nuovi casi nelle ultime 24 ore e 360 morti - lifestyleblogit : Covid Italia, oggi 16.232 contagi e 360 morti: bollettino 22 aprile - - Agenzia_Italia : Covid: sono 16.232 i nuovi casi e 360 i morti, il tasso di positività su al 4,4% - zazoomblog : Bollettino Covid Italia oggi 22 aprile: 16.232 nuovi casi e 360 morti. Tasso di positività al 44% - #Bollettino… - luigiasero : Ultime Covid Italia: 360 decessi e 16.232 nuovi casi. In Sicilia 23 vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 232

Sono 16.i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero ...Ricoveri e terapie intensive Sono 3.021 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per...Sono 16.i nuovi contagi di- 19 in Italia ( ieri 13.844 ), a fronte di 364.804 tamponi giornalieri effettuati (ieri 350.034). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 4,4% (...ROMA, 22 APR - Sono 16.232 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.844. Sono invece 360 le vittime in un giorno ...Bollettino Covid 22 aprile 2021. La situazione e i nuovi contagi in Italia Bollettino Covid Italia – Sono 16.232 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del m ...