“Cos’è successo? Interrompiamo la diretta” Grande paura per Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 | la verità ha sconvolto tutti

Puntata col botto, è il caso di dirlo, quella di Pomeriggio Cinque andata in onda ieri 21 aprile; nella seconda parte dedicata al gossip si parlava amorevolmente del compleanno della Regina Elisabetta la quale ha compiuto 95 anni di età ma non ha potuto festeggiare a causa della gravissima perdita subita con la morte del marito, il principe Filippo, quando è accaduto qualcosa che ha molto spaventato tutti gli ospiti e la conduttrice. Un rumore improvviso All'improvviso infatti si è udito un rumore tanto forte da terrorizzare talmente che Barbara D'Urso spaventata ha interrotto la diretta e ha esclamato: "Ho sentito un Grande boato, cosa è stato? Andiamo in pubblicità per favore" temendo il peggio e volendosi accertare di cosa stesse succedendo.

