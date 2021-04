Cosa sta succedendo tra la sottosegretaria M5s Macina e la senatrice leghista Bongiorno (Di giovedì 22 aprile 2021) “Ma mi chiedo: il video non l’avrà visto Salvini?”. Questa risposta alla giornalista del Corriere della Sera l’ha data la sottosegretaria alla Giustizia in quota 5 Stelle Anna Macina. Di che si parla? Del video che ha tirato in mezzo Beppe Grillo, quello con cui voleva difendere il figlio (offendendo però la ragazza, presunta vittima) e in cui ha detto che c’è una prova, un video per l’appunto, in cui si vedrebbe – sempre a detta sua – che non si sia trattata di uno stupro. Ma che, al contrario, la ragazza fosse consenziente nel fare sesso con i quattro ragazzi su cui la Procura starebbe per decidere se procedere con il rinvio a giudizio o no. Ma la questione, ora, è un’altra: avvocato della ragazza e della sua famiglia è Giulia Bongiorno, già ministra della Pubblica amministrazione nel Conte I, oggi senatrice della ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) “Ma mi chiedo: il video non l’avrà visto Salvini?”. Questa risposta alla giornalista del Corriere della Sera l’ha data laalla Giustizia in quota 5 Stelle Anna. Di che si parla? Del video che ha tirato in mezzo Beppe Grillo, quello con cui voleva difendere il figlio (offendendo però la ragazza, presunta vittima) e in cui ha detto che c’è una prova, un video per l’appunto, in cui si vedrebbe – sempre a detta sua – che non si sia trattata di uno stupro. Ma che, al contrario, la ragazza fosse consenziente nel fare sesso con i quattro ragazzi su cui la Procura starebbe per decidere se procedere con il rinvio a giudizio o no. Ma la questione, ora, è un’altra: avvocato della ragazza e della sua famiglia è Giulia, già ministra della Pubblica amministrazione nel Conte I, oggidella ...

