Cosa Ci Direbbe, Fast Animals And Slow Kids raccontano il nuovo singolo con Willie Peyote (Di giovedì 22 aprile 2021) Si intitola Cosa Ci Direbbe il nuovo singolo dei Fast Animals And Slow Kids, prima collaborazione della loro carriera. Nel nuovo brano, i Fask hanno coinvolto l’amico e collega Willie Peyote, reduce dal palco del Festival di Sanremo. Il 1° maggio i Fask si esibiranno per la prima volta dal vivo con Willie Peyote per la presentazione del nuovo brano al concertone di Roma. “È la prima volta che facciamo un feat e abbiamo scelto un amico, una persona con cui ci troviamo bene dal punto di vista personale”, raccontano i Fask che nei confronti di Willie Peyote nutrono una enorme stima. “Ci siamo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) Si intitolaCiildeiAnd, prima collaborazione della loro carriera. Nelbrano, i Fask hanno coinvolto l’amico e collega, reduce dal palco del Festival di Sanremo. Il 1° maggio i Fask si esibiranno per la prima volta dal vivo conper la presentazione delbrano al concertone di Roma. “È la prima volta che facciamo un feat e abbiamo scelto un amico, una persona con cui ci troviamo bene dal punto di vista personale”,i Fask che nei confronti dinutrono una enorme stima. “Ci siamo ...

