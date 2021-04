Corsport | battibecco Elmas-Gattuso | la scaramanzia favorisce il Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 22 aprile 2021) Ha fatto rumore ieri l’allontanamento didall’allenamento da parte die adesso ci si chiede se il mister lo convocherà per la gara di questa sera contro la Lazio, cosa che è in realtà scontata secondo il Corriere dello Sport Per-Lazio, anche quel «posto» è in pericolo, dopo l’«allontanamento» dell’altro giorno dalla seduta atletica. Il caso è destinato comunque a rientrare, come raccontano i precedenti trae Lozano, ma anche tra l’allenatore con Allan, con Ghoulam e con Mario Rui, conclusi sempre con le convocazioni. Curiosità: dopo ogni «» tra il tecnico calabrese ed un suo calciatore, ilha poi vinto la partita. Litigare aiuta. O magari lo fanno apposta! Ma il dubbio suverrà sciolto stamani, con l’elenco dei ...