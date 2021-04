Corsa Champions | Il Napoli guadagna punti | ecco la classifica di Serie A

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 22 aprile 2021) Ilè in pienaLeague ladiA si accorcia per gli azzurri chenosu Milan e Atalanta. I rossoneri hanno perso col Sassuolo in casa, mentre l’Atalanta ha pareggiato fuori casa con la Roma. Ilinvece ha vinto allo stadio Diego Armando Maradona per 5-2, grazie ad una super prestazione degli azzurri guidati in pancina da Gennaro Gattuso. Ildopo la 32a giornata diA ha 63ine si trova con duein meno di Atalanta e Juventus che sono rispettivamente al terzo e quarto posto. Al secondo posto delladiA c’è il Milan che ha 66 ...