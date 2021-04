Coronavirus, sono 1.041 i nuovi in Toscana e 33 i decessi (Di giovedì 22 aprile 2021) Ecco il bollettino della Regione di giovedì 22. Le persone ricoverate nei reparti Covid sono complessivamente 1.781 (27 in meno rispetto a ieri) Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 22 aprile 2021) Ecco il bollettino della Regione di giovedì 22. Le persone ricoverate nei reparti Covidcomplessivamente 1.781 (27 in meno rispetto a ieri)

Advertising

Antonio_Tajani : .@forza_italia esige buon senso! Spostare il #coprifuoco dalle 22 alle 23 permetterebbe di aiutare le imprese e qu… - RegLombardia : #LNews A fronte di 46.901 tamponi effettuati, sono 1.670 i nuovi positivi (3,5%). I guariti/dimessi sono 2.816. ??… - vaticannews_it : #20aprile E’ un versetto di Matteo,'Io sono con te tutti i giorni', il tema della prima Giornata Mondiale dei Nonni… - fainfoesteri : Covid sempre più drammatica la situazione in India L'India nelle scorse ore ha fatto registrare un nuovo record di… - reggiotv : In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 691.199 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 741.489 (allo… -