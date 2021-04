Coronavirus Sicilia, Musumeci rompe gli indugi: Palermo ancora in zona rossa. I dettagli (Di giovedì 22 aprile 2021) Rimangono in zona rossa Palermo e altri 22 comuni della provincia. E' ufficiale: sarà prorogata fino al 28 aprile la zona rossa per Palermo e altri 22 comuni della provincia. A comunicarlo tramite una nota ufficiale è il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che questa mattina ha firmato la nuova ordinanza confermando le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi legate al numero - ancora importante - di positivi che si continuano a registrare sull'isola. Stando agli ultimi dati relativi ai contagi da Coronavirus, nel palermitano, l'indice di positività è sceso a 223 casi su 100 mila abitanti: appena sotto il limite previsto per la zona rossa fissato in 250 casi ogni 100 ... Leggi su mediagol (Di giovedì 22 aprile 2021) Rimangono ine altri 22 comuni della provincia. E' ufficiale: sarà prorogata fino al 28 aprile lapere altri 22 comuni della provincia. A comunicarlo tramite una nota ufficiale è il presidente della Regionena, Nello, che questa mattina ha firmato la nuova ordinanza confermando le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi legate al numero -importante - di positivi che si continuano a registrare sull'isola. Stando agli ultimi dati relativi ai contagi da, nel palermitano, l'indice di positività è sceso a 223 casi su 100 mila abitanti: appena sotto il limite previsto per lafissato in 250 casi ogni 100 ...

Advertising

Palermer : RT @Regione_Sicilia: #Covid19: #vaccini, negli Hub in #Sicilia 'Open weekend' anche per gli over 80 - - Palermer : RT @Regione_Sicilia: #Covid19: #vaccini, ritorna in #Sicilia l'Open weekend con un giorno in più - - Mediagol : #Coronavirus Sicilia, Musumeci rompe gli indugi: Palermo ancora in zona rossa. I dettagli - palermomaniait : Coronavirus, in Sicilia la settimana scorsa 511 casi ogni 100 mila abitanti - - COVIDbot_ITA : RT @Regione_Sicilia: #Covid19: #vaccini, negli Hub in #Sicilia 'Open weekend' anche per gli over 80 - -