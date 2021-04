Coronavirus Sicilia, il bollettino del 22 aprile 2021: 1.412 nuovi casi. La situazione a Palermo (Di giovedì 22 aprile 2021) Sono 1.412 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 34.077 i tamponi processati tra test rapidi e molecolari.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a giovedì 22 aprile 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi scende al 4,1%. Diminuiscono i ricoveri: 1.244 i ricoverati in regime ordinario, con 178 persone in terapia intensiva. Le vittime sono 23 mentre i guariti 949.Palermo è oggi la città in cui si registra l’incremento maggiore con 469 nuovi contagi. A seguire Catania con 336, a Messina si registrano 96 casi, a Siracusa 97 casi, a Trapani 22, a Ragusa 142, a Caltanissetta 106, ad Agrigento 124 e ... Leggi su mediagol (Di giovedì 22 aprile 2021) Sono 1.412 idi positività alemersi innelle ultime 24 ore. 34.077 i tamponi processati tra test rapidi e molecolari.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a giovedì 22. Il rapporto tra contagiati e tamponi scende al 4,1%. Diminuiscono i ricoveri: 1.244 i ricoverati in regime ordinario, con 178 persone in terapia intensiva. Le vittime sono 23 mentre i guariti 949.è oggi la città in cui si registra l’incremento maggiore con 469contagi. A seguire Catania con 336, a Messina si registrano 96, a Siracusa 97, a Trapani 22, a Ragusa 142, a Caltanissetta 106, ad Agrigento 124 e ...

