Coronavirus Palermo, Orlando proroga la zona rossa: "Sacrificio essenziale, a Draghi chiedo rimborsi e non ristori" (Di giovedì 22 aprile 2021) Rimangono in zona rossa Palermo e altri 22 comuni della provincia.E' ufficiale: sarà prorogata fino al 28 aprile la zona rossa per Palermo e altri 22 comuni della provincia. A comunicarlo tramite una nota ufficiale è il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che questa mattina ha firmato la nuova ordinanza confermando le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi legate al numero - ancora importante - di positivi che si continuano a registrare sull'isola. Stando agli ultimi dati relativi ai contagi da Coronavirus nel palermitano, l'indice di positività è sceso a 223 casi su 100 mila abitanti: appena sotto il limite previsto per la zona rossa fissato a 250 casi ogni 100 mila abitanti.

