Coronavirus Italia oggi: il bollettino del 22 aprile (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo i 13.844 nuovi positivi e 364 decessi di ieri la situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 22 aprile con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento I nuovi positivi di oggi 22 aprile suddivisi regione per regione: in Veneto 1.060 i contagi. Da ieri, altri 24 morti. Nelle ultime 24 ore, sono stati eseguiti 37.641 tamponi, il tasso di positività è del 2,82%. In quarantena ci sono 23.755 positivi. I ricoverati sono 1.654, con un calo di 31 unità. In area non critica sono ricoverate 1.425 persone (-24), in terapia intensiva sono 229 (-7). In Basilicata sono 208 i nuovi casi di positivi su un totale di 1.769 tamponi molecolari, e quattro sono i decessi. In calo il numero dei ricoverati nelle ...

