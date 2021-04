Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di giovedì 22 aprile 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 22 aprile In leggera salita i contagi in Italia nelle ultime 24 ore. Sono 16.232 i nuovi casi su oltre 364mila tamponi. Tasso di positività che risale al 4,4%. Se si considerano solo i molecolari è dell’8,6%. Per il secondo giorno consecutivo in leggero calo i decessi (360), mentre ritornano a salire gli ingressi in terapia intensiva (174). Continua a diminuire la pressione ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 22 aprile 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 22 aprile In leggera salita i contagi innelle24 ore. Sono 16.232 i nuovi casi su oltre 364mila tamponi. Tasso di positività che risale al 4,4%. Se si considerano solo i molecolari è dell’8,6%. Per il secondo giorno consecutivo in leggero calo i decessi (360), mentre ritornano a salire gli ingressi in terapia intensiva (174). Continua a diminuire la pressione ...

