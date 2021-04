Coronavirus in Italia, il bollettino del 22 aprile: 16.232 nuovi casi (Di giovedì 22 aprile 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, giovedì 22 aprile 2021, registrano 16.232 casi e 360 vittime. Più alto rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi giornalieri. Sempre alto il numero dei decessi. Tasso di positività al 4,4%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 472.196 con un decremento di -3.439 casi. 174 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 19.125 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Scende il numero delle persone in isolamento domiciliare, sotto i 500mila e sotto i 23mila il totale dei ricoverati, oggi è di 22.094 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 22 aprile 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, giovedì 222021, registrano 16.232e 360 vittime. Più alto rispetto a ieri il numero deipositivi giornalieri. Sempre alto il numero dei decessi. Tasso di positività al 4,4%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 472.196 con un decremento di -3.439. 174 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 19.125 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Scende il numero delle persone in isolamento domiciliare, sotto i 500mila e sotto i 23mila il totale dei ricoverati, oggi è di 22.094 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i ...

