Coronavirus, in Italia 16.232 nuovi casi su 364.804 tamponi e 360 decessi (Di giovedì 22 aprile 2021) Sono 16.232 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia a fronte di 364.804 tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 360 decessi , per un totale di 118.357 dall'inizio della pandemia. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 aprile 2021) Sono 16.232 idiregistrati ina fronte di 364.804eseguiti. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 360, per un totale di 118.357 dall'inizio della pandemia. ...

Advertising

Corriere : La Germania sfiora i 30 mila nuovi casi in un giorno: il Paese verso nuove restrizioni - Antonio_Tajani : .@forza_italia esige buon senso! Spostare il #coprifuoco dalle 22 alle 23 permetterebbe di aiutare le imprese e qu… - rtl1025 : ?? Sono 16.232 i positivi al test del #coronavirus in #Italia nelle ultime 24 ore. Sono invece 360 le vittime in un… - EstebanCartag13 : RT @Corriere: Il bollettino: 16.232 nuovi casi e 360 morti. Tasso di positività risale al 4,4% - LArcidiaco : #Italia Regioni - aggiornamento del 22/04/2021 Andamento settimanale/100.000 abitanti -decessi; - n° tamponi effet… -