Coronavirus, in Francia il coprifuoco non si tocca: «Resta alle 19 fino a nuovo ordine». La Grecia riapre ai turisti dal 15 maggio

Francia EPA/MARTIN BUREAU Il premier francese Jean Castex. Dal 3 maggio non servirà più l'autocertificazione In Francia Resta il coprifuoco fino alle 19. Lo ha confermato il premier Jean Castex in conferenza stampa parlando delle misure di contrasto al Covid-19. Mentre in Italia Regioni e governo litigano su un possibile allentamento (dalle 22 alle 23), Parigi conferma la misura «fino a nuovo ordine». Dal 3 maggio, in Francia saranno tolte le restrizioni agli spostamenti sul territorio nazionale, attualmente limitati a 10 chilometri dalla propria abitazione. Non ci sarà più bisogno di autocertificazione per muoversi al di fuori ...

