Coronavirus in Campania, i dati del 21 aprile: 1.912 nuovi positivi e 1.753 guariti (Di giovedì 22 aprile 2021) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 21 aprile dell’unità di Crisi regionale riporta 1.912 positivi su 20.078 tamponi effettuati. Resta stabile il quadro dei contagi da Coronavirus in Campania rispetto a ieri: i nuovi positivi sono 1.912, di cui 559 sintomatici, su 20.078 test molecolari esaminati. Il tasso di incidenza risulta del 9,52%, contro Leggi su 2anews (Di giovedì 22 aprile 2021)in: il bollettino di ieri 21dell’unità di Crisi regionale riporta 1.912su 20.078 tamponi effettuati. Resta stabile il quadro dei contagi dainrispetto a ieri: isono 1.912, di cui 559 sintomatici, su 20.078 test molecolari esaminati. Il tasso di incidenza risulta del 9,52%, contro

Advertising

_SiGonfiaLaRete : ?? #Coronavirus, la curva dei contagi in #Campania: il bollettino di oggi - ErnestoRocco1 : Covid: indice contagi in #Campania resta sotto il 10% #Coronavirus - montediprocida : 1.912 nuovi positivi in Campania di cui 559 con sintomi - cn1926it : Il bollettino #Coronavirus della #RegioneCampania di oggi 22 aprile - BabbaiFabry : RT @LaNotiziaTweet: 22 aprile: il bollettino sul coronavirus di oggi in Italia. I nuovi casi Covid in Abruzzo, Puglia, Valle d'Aosta, Campa… -