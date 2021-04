Coronavirus, il Pontefice dona la seconda dose di vaccino a 600 poveri (Di giovedì 22 aprile 2021) In occasione del suo onomastico, Papa Francesco ha deciso di donare la seconda dose del vaccino a 600 poveri. Il richiamo avverrà nell'aula Paolo VI. Papa Francesco dona 600 dosi di vaccino Covid ai poveri per il suo onomastico su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 22 aprile 2021) In occasione del suo onomastico, Papa Francesco ha deciso dire ladela 600. Il richiamo avverrà nell'aula Paolo VI. Papa Francesco600 dosi diCovid aiper il suo onomastico su Notizie.it.

