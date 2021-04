Coronavirus, il bollettino nazionale: 16.232 i nuovi positivi (Di giovedì 22 aprile 2021) Coronavirus, il bollettino nazionale La Protezione Civile, ha diffuso i dati relativi alle ultime 24 dell’emergenza Coronavirus in Italia. I nuovi positivi sono 16.232, mentre … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 22 aprile 2021), ilLa Protezione Civile, ha diffuso i dati relativi alle ultime 24 dell’emergenzain Italia. Isono 16.232, mentre … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

SkySport : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi #SkySport #Coronavirus #Covid19 - Corriere : Il bollettino: 16.232 nuovi casi e 360 morti. Tasso di positività risale al 4,4% - Corriere : ???? I dati del bollettino di oggi - LaStampa : Coronavirus, il bollettino del 22 aprile in Italia: 16.232 nuovi contagi, 360 morti. Tasso di positività al 4,4% - SassiLive : CORONAVIRUS IN PUGLIA, BOLLETTINO 22 APRILE: 35 MORTI, 1895 CASI POSITIVI, 49.422 CONTAGIATI -