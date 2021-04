Coronavirus, il bollettino del 22 aprile 2021: 16.232 nuovi casi, 360 i decessi. La situazione in Italia (Di giovedì 22 aprile 2021) Sono 16.232 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Italia, contro i 13.844 di ieri. 360 i decessi registrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a giovedì 22 aprile 2021. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.VIDEO Coronavirus, il Premier Draghi: “Campagna sui vaccini è priorità assoluta” nuovi casi: 16.232 (ieri 13.844). casi testati: in aggiornamento (ieri 102.679) Tamponi (diagnostici e di controllo): 364.204 (Ieri 350.034). molecolari: 188.460 di cui 15.379 positivi (ieri 188413 di ... Leggi su mediagol (Di giovedì 22 aprile 2021) Sono 16.232 idi positività alemersi in, contro i 13.844 di ieri. 360 iregistrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a giovedì 22. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.VIDEO, il Premier Draghi: “Campagna sui vaccini è priorità assoluta”: 16.232 (ieri 13.844).testati: in aggiornamento (ieri 102.679) Tamponi (diagnostici e di controllo): 364.204 (Ieri 350.034). molecolari: 188.460 di cui 15.379 positivi (ieri 188413 di ...

