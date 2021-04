Coronavirus, Gimbe: “La situazione migliora. Riaperture coraggiose, ma se interpretate come un ‘liberi tutti’ si compromette l’estate” (Di giovedì 22 aprile 2021) Nell’ultima settimana i nuovi casi di Covid-19 (-7,8%) e i decessi dovuti all’infezione (-17,5%) calano e nel frattempo continua ad alleggerirsi la pressione sugli ospedali, ma rimangono sopra la soglia di saturazione 4 Regioni per i ricoveri in area medica e 12 per le terapie intensive. È la fotografia del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe nella settimana 14-20 aprile. “La circolazione del virus nel nostro Paese – commenta Nino Cartabellotta, presidente di Gimbe – rimane ancora sostenuta. Con la progressiva riduzione dei nuovi casi settimanali, gli attualmente positivi, raggiunto il picco della terza ondata il 5 aprile (570.096), sono scesi a 482mila, numero molto elevato e sottostimato dall’insufficiente attività di testing&tracing”. Peraltro, il dato nazionale risente di eterogenee situazioni regionali: la variazione percentuale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Nell’ultima settimana i nuovi casi di Covid-19 (-7,8%) e i decessi dovuti all’infezione (-17,5%) calano e nel frattempo continua ad alleggerirsi la pressione sugli ospedali, ma rimangono sopra la soglia di saturazione 4 Regioni per i ricoveri in area medica e 12 per le terapie intensive. È la fotografia del monitoraggio indipendente della Fondazionenella settimana 14-20 aprile. “La circolazione del virus nel nostro Paese – commenta Nino Cartabellotta, presidente di– rimane ancora sostenuta. Con la progressiva riduzione dei nuovi casi settimanali, gli attualmente positivi, raggiunto il picco della terza ondata il 5 aprile (570.096), sono scesi a 482mila, numero molto elevato e sottostimato dall’insufficiente attività di testing&tracing”. Peraltro, il dato nazionale risente di eterogenee situazioni regionali: la variazione percentuale ...

