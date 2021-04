Coronavirus, bollettino 22 aprile: 16.232 contagi e 360 morti (Di giovedì 22 aprile 2021) L’ultimo bollettino medico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di un leggero aumento di casi nel Bel Paese. Alta tensione nella maggioranza e tra governo e Regioni dopo il via libera al decreto Covid con la Lega che non vota “un decreto che continua a imporre chiusure e limitazioni” come ha detto Matteo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) L’ultimomedico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di un leggero aumento di casi nel Bel Paese. Alta tensione nella maggioranza e tra governo e Regioni dopo il via libera al decreto Covid con la Lega che non vota “un decreto che continua a imporre chiusure e limitazioni” come ha detto Matteo L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

SkySport : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi #SkySport #Coronavirus #Covid19 - NicolaMorra63 : E prima c'era #Arcuri, ed ora c'è #Figliuolo, ma sempre al rallentatore si va, soprattutto in alcune regioni... - Telesardegna : Coronavirus in Sardegna: il bollettino della Protezione Civile del 22 aprile - Fprime86 : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 22 aprile: 16.232 nuovi casi, i morti sono 360 - Walter32099227 : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia, il bollettino del 22 aprile: 16.232 nuovi casi, i morti sono 360 -