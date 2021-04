Coronavirus, a Forlì 36 nuovi contagiati. Forlimpopoli piange un'altra vittima (Di giovedì 22 aprile 2021) Tutte le informazioni sulla campagna vaccinale su: https://vaccinocovid.regione.emilia - romagna.it/. Leggi su forlitoday (Di giovedì 22 aprile 2021) Tutte le informazioni sulla campagna vaccinale su: https://vaccinocovid.regione.emilia - romagna.it/.

Advertising

pvsassone : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus, altri otto studenti positivi: nel Forlivese le classi in quarantena sono 48 - demian_online : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus, altri otto studenti positivi: nel Forlivese le classi in quarantena sono 48 - Miti_Vigliero : Coronavirus, altri otto studenti positivi: nel Forlivese le classi in quarantena sono 48 - news_forlicesen : Coronavirus, il bollettino del Forlivese: meno di 80 nuovi contagi, una vittima in provincia - news_forlicesen : Coronavirus, il bollettino di domenica: 61 nuovi positivi, un morto in provincia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Forlì Coronavirus, a Forlì 36 nuovi contagiati. Forlimpopoli piange un'altra vittima Questa la distribuzione dei casi: 4 Bertinoro, 1 Castrocaro, 3 Civitella, 36 Forlì, 9 Forlimpopoli, ... In Emilia Romagna Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia - Romagna si sono registrati ...

Coronavirus 22 aprile: circa 3mila guariti e ricoveri ancora giù. 211 nuovi casi a Bologna e Imola ... 12 a Imola (invariato), 35 a Ferrara ( - 2), 12 a Ravenna (invariato), 6 a Forlì (invariato), 4 a ... Coronavirus Bologna, tabella interattiva dati comune per comune Decreto riaperture, il 'coprifuoco' ...

Covid-19, contagi stabili +1104 e 21 decessi, Ravenna +120 (1), Forlì +75 (1) Settesere Questa la distribuzione dei casi: 4 Bertinoro, 1 Castrocaro, 3 Civitella, 36, 9 Forlimpopoli, ... In Emilia Romagna Dall'inizio dell'epidemia da, in Emilia - Romagna si sono registrati ...... 12 a Imola (invariato), 35 a Ferrara ( - 2), 12 a Ravenna (invariato), 6 a(invariato), 4 a ...Bologna, tabella interattiva dati comune per comune Decreto riaperture, il 'coprifuoco' ...