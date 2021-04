Corona virus: Puglia, nelle scuole dopo Pasqua duemila casi in più Secondo i dati della Regione (Di giovedì 22 aprile 2021) Di Francesco Santoro: Sono 567 gli studenti e 190 i componenti del personale scolastico i positivi al Covid tra il 5 e il 10 aprile; mentre tra il 12 e il 17 aprile si sono contagiati 540 alunni e 154 membri del personale. È quanto emerge dal report della Regione Puglia sulla diffusione del nuovo virus negli istituti di istruzione. Il ritorno in aula (da circa 106mila presenze si è passati a oltre 154mila), stando ai dati comunicati dall’amministrazione Emiliano, ha impattato sulla popolazione scolastica, passati da 1.635 a 3.700 dopo il weekend di Pasqua, 2.065 in più. La Regione «ha disposto con ordinanza che le istituzioni scolastiche comunichino, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio scolastico regionale e al dipartimento ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 22 aprile 2021) Di Francesco Santoro: Sono 567 gli studenti e 190 i componenti del personale scolastico i positivi al Covid tra il 5 e il 10 aprile; mentre tra il 12 e il 17 aprile si sono contagiati 540 alunni e 154 membri del personale. È quanto emerge dal reportsulla diffusione del nuovonegli istituti di istruzione. Il ritorno in aula (da circa 106mila presenze si è passati a oltre 154mila), stando aicomunicati dall’amministrazione Emiliano, ha impattato sulla popolazione scolastica, passati da 1.635 a 3.700il weekend di, 2.065 in più. La«ha disposto con ordinanza che le istituzioni scolastiche comunichino, ogni lunedìsettimana, all’Ufficio scolastico regionale e al dipartimento ...

