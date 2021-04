“Coprifuoco? Speranza affossa governo, Draghi ci ripensi”. Pure Italia Viva contro il decreto Riaperture (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr – “Sul Coprifuoco è prevalsa la linea di Speranza, che affossa il governo, Draghi ci ripensi“: Pure Italia Viva va all’attacco del decreto Riaperture. “Sul mantenimento del Coprifuoco alle 22 è prevalsa una linea a nostro avviso sbagliata e non razionale. E’ una decisione che affossa il governo. Speranza e compagnia da galleggiatori di professione si sono trasformati in vere e proprie zavorre, inducendo il presidente Draghi al primo grave errore della sua gestione“. Non ci gira intorno Gianfranco Librandi di Italia Viva: con Speranza alla Salute il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr – “Sulè prevalsa la linea di, cheilci“:va all’attacco del. “Sul mantenimento delalle 22 è prevalsa una linea a nostro avviso sbagliata e non razionale. E’ una decisione cheile compagnia da galleggiatori di professione si sono trasformati in vere e proprie zavorre, inducendo il presidenteal primo grave errore della sua gestione“. Non ci gira intorno Gianfranco Librandi di: conalla Salute il ...

Advertising

DSantanche : Il #coprifuoco alle 22 fino al 31 luglio è l'esplicito piano di #Speranza di far fallire la Nazione. Se no non c'è… - matteograndi : Caro Robertino, Salvini sta sulle palle anche a me. Ma spero davvero che l’impuntatura sul coprifuoco alle 22 non s… - FrancescoLollo1 : #Draghi e #Speranza continuano con scelte illogiche e incoerenti, trattando gli italiani come sudditi. Basta… - MysteryFaith424 : RT @ka_sovran: #Letta #Speranza #m5venduti #Draghi imprecano contro #Salvini perché contrario al coprifuoco, a parer loro è contro il bene… - ezio14199935 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Coprifuoco inutile ma ce lo infliggono • Speranza non vuole che gli italiani si curino… -