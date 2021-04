“Coprifuoco? Nessun rischio pandemico dalle 22 alle 23” Le regioni tornano alla carica

(Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr – “Noi, come Conferenza delle, abbiamo proposto lo spostamento del23: un’ora in più non penso che rappresenti un problema per il“. Così il presidente della Conferenza delle, Massimiliano Fedriga, ai microfoni di Radio KissKiss tornarispettodecisione del governo di lasciare il22 fino al 1 luglio. Decisione che ha portato allo strappo della Lega, che ieri in Cdm non ha votato il decreto Riaperture. Conferenza: “Posticipare23, richiesta all’unanimità” “La proposta è assolutamente responsabile“, spiega Fedriga, “ed è arrivata ...

Non ci sarà nessuna novità sul coprifuoco, uno dei nodi che ha tenuto banco in Consiglio per il pressing delle regioni e del centrodestra affinché fosse posticipato almeno alle 23. Fino all'1 giugno, ..."Non siamo mai caduti così in basso. Nessuno ha tenuto conto delle nostre richieste, ci hanno fatto passare per irresponsabili, avidi ed evasori" ...