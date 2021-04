Coprifuoco, Nardella: "Prima risolvere il problema dei ristoranti senza spazi all'aperto" (Di giovedì 22 aprile 2021) "Io sarei tra i più interessati a togliere il Coprifuoco, essendo sindaco di Firenze che è una città molto dinamica, che vive di turismo, con tanti teatri, musei, ristoranti, . Ma ci sono dei passi da ... Leggi su lanazione (Di giovedì 22 aprile 2021) "Io sarei tra i più interessati a togliere il, essendo sindaco di Firenze che è una città molto dinamica, che vive di turismo, con tanti teatri, musei,, . Ma ci sono dei passi da ...

Advertising

Notiziedi_it : Nardella: “A Firenze 1.200 ristoranti senza spazio all’aperto, prima del coprifuoco si risolvano discriminazioni” - Cresporex : #lariachetirala7 #lariachetira @myrtamerlino scusate ma.. sti fenomeni come NARDELLA DE MAGISTRIS BASSETTI GALLI.… - La7tv : #tagada Il sindaco di Firenze @DarioNardella sull'ipotesi di abolire il coprifuoco attualmente in vigore: 'Non è un… - PoliticaNewsNow : Firenze, Nardella: 'Su coprifuoco valutare risultati vaccini' - alialis_101 : Dario #Nardella giustifica la necessità del #coprifuoco sostenendo che l'hanno applicato anche gli altri stati. Abb… -