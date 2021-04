Coprifuoco, Meloni: «Scelta politica e ideologica». Gli scienziati le danno ragione: «È moralismo» (Di giovedì 22 aprile 2021) Non il frutto di una valutazione scientifica, ma di una Scelta prettamente politica. Tanto che «viene da chiedersi cosa ci sia dietro questa follia» del Coprifuoco, ha commentato Giorgia Meloni, rilanciando sulla sua pagina Facebook le affermazioni con cui il Cts ha declinato ogni responsabilità al riguardo. «In realtà noi del Coprifuoco non abbiamo mai parlato. È sempre stata una valutazione politica, non ci hanno mai sottoposto alcuna istanza in tal senso», hanno spiegato fonti del Cts all’agenzia di stampa Agi. Meloni: «Cosa c’è dietro la follia del Coprifuoco?» «L’imposizione del Coprifuoco non è una Scelta dettata da motivazioni scientifiche. Lo stesso Cts afferma di non esser mai stato interpellato sulla ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 aprile 2021) Non il frutto di una valutazione scientifica, ma di unaprettamente. Tanto che «viene da chiedersi cosa ci sia dietro questa follia» del, ha commentato Giorgia, rilanciando sulla sua pagina Facebook le affermazioni con cui il Cts ha declinato ogni responsabilità al riguardo. «In realtà noi delnon abbiamo mai parlato. È sempre stata una valutazione, non ci hanno mai sottoposto alcuna istanza in tal senso», hanno spiegato fonti del Cts all’agenzia di stampa Agi.: «Cosa c’è dietro la follia del?» «L’imposizione delnon è unadettata da motivazioni scientifiche. Lo stesso Cts afferma di non esser mai stato interpellato sulla ...

Advertising

SecolodItalia1 : Coprifuoco, Meloni: «Scelta politica e ideologica». Gli scienziati le danno ragione: «È moralismo»… - cristina7013 : RT @utini19: Il coprifuoco in Francia è fissato alle 19.00 mentre in Germania è alle 22.00 ma era alle 21.00 fino a pochi giorni fa e sono… - MataGabry : @BenedettaFrucci Sei con lo schieramento al governo, critichi una decisione del governo, il virus esiste, meloni e… - massimo_fares : RT @utini19: Il coprifuoco in Francia è fissato alle 19.00 mentre in Germania è alle 22.00 ma era alle 21.00 fino a pochi giorni fa e sono… - Dadazyb : RT @vocedelpatriota: Coprifuoco, Meloni: scelta non scientifica ma politica e ideologica -