«Coprifuoco fino a giugno? Noi mai consultati» Il Cts inguaia Draghi

Roma, 22 apr – Quasi tutte le restrizioni imposte dai governi Conte e Draghi sono state giustificate dal mantra «ce lo chiedono i tecnici». Che poi non fosse neanche troppo vero è un'altra questione. Il punto, invece, è che la proroga del Coprifuoco fino ad almeno il 1° giugno non ha nulla a che fare con il parere dei fantomatici esperti. Di più: è una decisione del tutto politica. A confermarlo è stato proprio il Comitato tecnico-scientifico (Cts). Come ha riportato l'Agi, i membri del Cts sono parecchio indispettiti dal fatto che la misura sul Coprifuoco sia stata addebitata a loro sia dai politici che dagli organi d'informazione. Il Cts: «Coprifuoco decisione politica» «In realtà noi del Coprifuoco non abbiamo mai parlato», fanno infatti sapere dal Cts.

