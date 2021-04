Coprifuoco e scuola, scoppia l'ira delle Regioni dopo l'ok al decreto sulle riaperture (Di giovedì 22 aprile 2021) Alta tensione tra governo e Regioni dopo il via libera al decreto Covid. Quanto avvenuto sulla scuola ''è un precedente molto grave '' e ''si è incrinata la reale collaborazione tra Stato e Regioni", ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 aprile 2021) Alta tensione tra governo eil via libera alCovid. Quanto avvenuto sulla''è un precedente molto grave '' e ''si è incrinata la reale collaborazione tra Stato e", ...

Advertising

LegaSalvini : ?? ULTIM'ORA CORRIERE DELLA SERA: «COPRIFUOCO E SCUOLA, L’IRA DELLE REGIONI. FEDRIGA: 'GRAVE CAMBIARE IN CDM ACCORDI… - Corriere : Coprifuoco e scuola, la rabbia delle Regioni. Fedriga: «Grave cambiare in Cdm accordi già presi» - Adnkronos : #DecretoRiaperture, ira regioni su #coprifuoco e scuola. #congiuntifuoriregione - Lucilla93730473 : RT @gr_grim: Adesso viene fuori che sul #coprifuoco c'era un accordo UNANIME tra Regioni e Governo, disatteso in extremis \\ Ora, dato che… - SecolodItalia1 : Rivolta delle regioni su coprifuoco e scuola: “Così non va. Il governo non ha rispettato gli accordi”… -