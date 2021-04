Coprifuoco e scuola, l’ira delle Regioni Fedriga: grave cambiare in Cdm accordi presi Tutti a casa alle 22: che cosa dice la scienza (Di giovedì 22 aprile 2021) Il presidente del Friuli Venezia Giulia convoca una riunione d’urgenza della Conferenza delle Regioni:«Non ci hanno ascoltato, incrinata la collaborazione. La richiesta del Coprifuoco alle 23 era all’unanimità». Salvini: «Non è un capriccio della Lega» Leggi su corriere (Di giovedì 22 aprile 2021) Il presidente del Friuli Venezia Giulia convoca una riunione d’urgenza della ConferenzaRegioni:«Non ci hanno ascoltato, incrinata la collaborazione. La richiesta del23 era all’unanimità». Salvini: «Non è un capriccio della Lega»

Advertising

LegaSalvini : ?? ULTIM'ORA CORRIERE DELLA SERA: «COPRIFUOCO E SCUOLA, L’IRA DELLE REGIONI. FEDRIGA: 'GRAVE CAMBIARE IN CDM ACCORDI… - Corriere : Coprifuoco e scuola, la rabbia delle Regioni. Fedriga: «Grave cambiare in Cdm accordi già presi» - Adnkronos : #DecretoRiaperture, ira regioni su #coprifuoco e scuola. #congiuntifuoriregione - Peonia249 : RT @gr_grim: Adesso viene fuori che sul #coprifuoco c'era un accordo UNANIME tra Regioni e Governo, disatteso in extremis \\ Ora, dato che… - stormi1904 : RT @ardigiorgio: “Le regioni che forzano draghi sul coprifuoco i ristoranti ecc ecc,sono le stesse che hanno costretto draghi a ritrattare… -