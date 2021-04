Coprifuoco e scuola, ira Regioni sul decreto riaperture. Fedriga: cambiati accordi presi (Di giovedì 22 aprile 2021) Tensione alta tra Regioni e governo sulla scelta di mantenere il Coprifuoco alle 22 . Ieri gli enti locali erano andati in pressing per ottenere che venisse posticipato di un'ora già dal 26 aprile, ma ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Tensione alta trae governo sulla scelta di mantenere ilalle 22 . Ieri gli enti locali erano andati in pressing per ottenere che venisse posticipato di un'ora già dal 26 aprile, ma ...

LegaSalvini : ?? ULTIM'ORA CORRIERE DELLA SERA: «COPRIFUOCO E SCUOLA, L’IRA DELLE REGIONI. FEDRIGA: 'GRAVE CAMBIARE IN CDM ACCORDI… - Corriere : Coprifuoco e scuola, la rabbia delle Regioni. Fedriga: «Grave cambiare in Cdm accordi già presi» - Corriere : ?? C'è tensione tra le Regioni e il governo - inews__24 : ???'Sui mezzi tutto ok, e in bar e palestre sono un problema?' ??Decreto #Covid19, #Salvini si scaglia contro… - Giornaleditalia : Coprifuoco alle 22 e scuola: le Regioni insorgono -