Coprifuoco e riaperture | Orlando | “Da Lega atto irresponsabile”

L'astensione della Lega, ieri in Cdm, sul nuovo decreto covid per divergenze sul Coprifuoco alle 22 e lo schema delle riaperture dal 26 aprile è "un atto incomprensibile e irresponsabile in questo momento. Poche ore prima condividi un accordo, poi dici che non ha senso, poi spari e poi ti astieni. Si tratta di una posizione che non è all'altezza di questo momento", ha detto il ministro Andrea Orlando a Omnibus, a proposito del Cdm. "Questo continuo alternarsi, ultimatum e passi avanti e indietro, non aiuta l'Italia in questo passaggio delicato. E' una contraddizione che esplode, ma non si può fare ogni giorno la forza di governo e di opposizione", ha aggiunto il ministro del Lavoro spiegando: "La delegazione della Lega ieri mi è parsa in evidente ..."

