Coprifuoco e riaperture, Letta: "Salvini decida se è al governo o no" (Di giovedì 22 aprile 2021) "La Lega di Salvini deve decidere una volta per tutte se sta al governo o se sta all'opposizione: stare in entrambi è impossibile, evidentemente". Così il segretario del Pd Enrico Letta, oggi in un intervento sul Corriere della Sera dove commenta le tensioni con il Carroccio sul Coprifuoco alle 22 e le riaperture del 26 aprile ieri in Cdm e lancia l'idea di "un Patto per la ricostruzione". "La parola 'riaperture' è la più abusata in questi giorni. riaperture in sicurezza e irreversibili, meglio specificare, considerata la situazione sanitaria ancora precaria e le tensioni conflagrate ieri in Consiglio dei ministri intorno al Coprifuoco, col dietrofront poco serio della Lega. Tuttavia, oltre (e in parallelo) alle riaperture, è tempo ...

