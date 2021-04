Coprifuoco alle 22 fino al 31 luglio: ma è polemica (Di giovedì 22 aprile 2021) La scelta del Governo non piace e non convince Da mesi la vita notturna è praticamente inesistente, sia per le restrizioni sia per l’imposizione alle ore 22.00 del Coprifuoco. Dal 26 aprile, però, le regioni che saranno in giallo potranno tenere aperti anche alla sera i ristoranti che però non potranno fare un servizio completo ma ridotto. Il Governo ha infatti stabilito che fino al 31 luglio non verrà posticipato il Coprifuoco considerato un valido deterrente contro assembramenti. In realtà si dice, viste le innumerevoli proteste e il malcontento generale, che in base all’andamento dei contagi si possano rivedere le cose, mantenendo sempre l’organizzazione in colori ma allungando l’ora di rientro a casa. Di certo il Coprifuoco rimarrà in vigore per tutto maggio e poi verrà ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 22 aprile 2021) La scelta del Governo non piace e non convince Da mesi la vita notturna è praticamente inesistente, sia per le restrizioni sia per l’imposizioneore 22.00 del. Dal 26 aprile, però, le regioni che saranno in giallo potranno tenere aperti anche alla sera i ristoranti che però non potranno fare un servizio completo ma ridotto. Il Governo ha infatti stabilito cheal 31non verrà posticipato ilconsiderato un valido deterrente contro assembramenti. In realtà si dice, viste le innumerevoli proteste e il malcontento generale, che in base all’andamento dei contagi si possano rivedere le cose, mantenendo sempre l’organizzazione in colori ma allungando l’ora di rientro a casa. Di certo ilrimarrà in vigore per tutto maggio e poi verrà ...

Advertising

borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - NicolaPorro : Il #coprifuoco alle 22 fino al 31 luglio oltre che follia è dittatura del pensiero, del buonsenso e della ragionevolezza #ioil22nonlovoglio - VittorioSgarbi : Il Governo continua a provocare i cittadini. Il coprifuoco alle 22,00 è una limitazione della libertà personale dec… - _m3ry__ : RT @trueyuricammisa: 1- il coprifuoco alle 22, come a qualsiasi altro orario NON HA SENSO per ciò che riguarda i contagi. 2- che senso ha,… - barbaro_simone : RT @CicRosina: secondo me se Draghi dicesse a Salvini 'ok, togliamo il coprifuoco alle 22 e lo mettiamo alle 10 di sera' lui sarebbe conten… -