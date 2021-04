Coprifuoco alle 22 almeno fino a metà maggio (Di giovedì 22 aprile 2021) Nessun ripensamento, nessun passo indietro sul Coprifuoco che, com’era già stabilito nel decreto in vigore, resta fissato alle 22. Sarà così almeno fino alla metà del mese prossimo quando - prima di lunedì 17, verosimilmente sulla base del monitoraggio di venerdì 14 maggio - sarà fatto il primo “tagliando” al decreto riaperture. “Anche perché prima di quel periodo non è previsto il passaggio del testo in Parlamento”, fa notare ad HuffPost una fonte di governo. Allora, in base all’evoluzione dell’epidemia nel Paese e ai numeri delle vaccinazioni, si valuterà se introdurre cambiamenti. Probabile non si andrà avanti così fino al 31 luglio, data di scadenza del decreto, ma per ora il Governo tira dritto. Nonostante l’opposizione interna della Lega di Matteo Salvini, che ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 aprile 2021) Nessun ripensamento, nessun passo indietro sulche, com’era già stabilito nel decreto in vigore, resta fissato22. Sarà cosìalladel mese prossimo quando - prima di lunedì 17, verosimilmente sulla base del monitoraggio di venerdì 14- sarà fatto il primo “tagliando” al decreto riaperture. “Anche perché prima di quel periodo non è previsto il passaggio del testo in Parlamento”, fa notare ad HuffPost una fonte di governo. Allora, in base all’evoluzione dell’epidemia nel Paese e ai numeri delle vaccinazioni, si valuterà se introdurre cambiamenti. Probabile non si andrà avanti cosìal 31 luglio, data di scadenza del decreto, ma per ora il Governo tira dritto. Nonostante l’opposizione interna della Lega di Matteo Salvini, che ...

Advertising

borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - NicolaPorro : Il #coprifuoco alle 22 fino al 31 luglio oltre che follia è dittatura del pensiero, del buonsenso e della ragionevolezza #ioil22nonlovoglio - VittorioSgarbi : Il Governo continua a provocare i cittadini. Il coprifuoco alle 22,00 è una limitazione della libertà personale dec… - stormi1904 : RT @GiovaQuez: La lettera delle Regioni a Draghi in sintesi: dovete riaprì tutto tranne le scuole! Per chi vuole i dettagli: - servizi di… - GiuseppeFiche18 : @robersperanza Che Dio strameledica lei e chiunque condivida l'applicazione di misure abominevoli, come il coprifuoco alle 22. -