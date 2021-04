Contro l’odio, l’Unione delle Comunità Romanès in Italia sostiene il Ddl Zan (Di giovedì 22 aprile 2021) l’Unione delle Comunità Romanès in Italia (Ucri) – associazione che rappresenta più di 50 organizzazioni di rom e sinti – ha preso posizione a favore del Ddl Zan Contro omotransfobia, misoginia e abilismo, aderendo alla campagna “Diamoci una mano” del mensile Vanity Fair, pubblicando sulla propria pagina Facebook una foto dei suoi componenti e attraverso un’intervista all’associazione Lgbtqia+ interculturale Il Grande Colibrì. “Abbiamo affrontato insieme i campi di concentramento ed eravamo tra i più discriminati – dichiara Gennaro Spinelli, presidente Ucri – oggi siamo ancora tra le minoranze più discriminate”. “Sosteniamo con convinzione il Ddl Zan – continua Spinelli – perché crediamo nella pluralità delle differenze come ricchezza e non come ostacolo, crediamo ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 22 aprile 2021)in(Ucri) – associazione che rappresenta più di 50 organizzazioni di rom e sinti – ha preso posizione a favore del Ddl Zanomotransfobia, misoginia e abilismo, aderendo alla campagna “Diamoci una mano” del mensile Vanity Fair, pubblicando sulla propria pagina Facebook una foto dei suoi componenti e attraverso un’intervista all’associazione Lgbtqia+ interculturale Il Grande Colibrì. “Abbiamo affrontato insieme i campi di concentramento ed eravamo tra i più discriminati – dichiara Gennaro Spinelli, presidente Ucri – oggi siamo ancora tra le minoranze più discriminate”. “Sosteniamo con convinzione il Ddl Zan – continua Spinelli – perché crediamo nella pluralitàdifferenze come ricchezza e non come ostacolo, crediamo ...

