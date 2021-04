"Contratto messo nero su bianco". Isoardi, la soffiata di Dagospia: perché ha lasciato l'Isola. Schiaffo alla Rai? (Di giovedì 22 aprile 2021) Per Elisa Isoardi è stata un'esperienza lampo. Velocissima. La sua uscita dall'Isola dei famosi ha lasciato tutti senza parole perché avrebbe potuto vincere. Ma, ormai, è acqua passata. C'è altro all'orizzonte: Elisa, che per anni ha lavorato in Rai, adesso potrebbe tornare alla conduzione di un programma su Canale 5 (probabilmente nel weekend). In un' intervista al settimanale Oggi racconta: “È stata durissima. Sì ho fatto il mio percorso all'Isola liberamente, senza farmi condizionare da nulla. Poi ho dovuto ritirarmi per il problema all'occhio, ma in quel mese ho imparato tante cose”. La Isoardi ha dovuto fare i conti con un piccolo incidente, avvenuto praticamente mentre stava cucinando: una scintilla è finita nell'occhio provocandole un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Per Elisaè stata un'esperienza lampo. Velocissima. La sua uscita dall'dei famosi hatutti senza paroleavrebbe potuto vincere. Ma, ormai, è acqua passata. C'è altro all'orizzonte: Elisa, che per anni ha lavorato in, adesso potrebbe tornareconduzione di un programma su Canale 5 (probabilmente nel weekend). In un' intervista al settimanale Oggi racconta: “È stata durissima. Sì ho fatto il mio percorso all'liberamente, senza farmi condizionare da nulla. Poi ho dovuto ritirarmi per il problema all'occhio, ma in quel mese ho imparato tante cose”. Laha dovuto fare i conti con un piccolo incidente, avvenuto praticamente mentre stava cucinando: una scintilla è finita nell'occhio provocandole un ...

