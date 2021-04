Contagio all'aperto, reinfezione nei guariti, copertura dei vaccini. Il punto in vista delle riaperture (di S. Renda) (Di giovedì 22 aprile 2021) La data da cerchiare è quella del 26 aprile. Dal prossimo lunedì l’Italia comincerà lentamente a riaprire le porte alle attività che la pandemia ha bloccato. Tornano le zone gialle e quindi i cinema e i teatri, i pranzi e le cene ai ristoranti (purché non al chiuso). L’avvio è cauto, la ripartenza si lega a una serie di strategie e differenziazioni: tamponi, vaccini e anticorpi diventano il lasciapassare per muoversi più liberamente sul territorio. Le attività riaprono e aperte restano anche alcune domande: quanto siamo al sicuro? Chi può considerarsi più tranquillo di altri? Una certificazione verde per gli spostamenti Le regole non sono uguali per tutti, poiché il rischio infezione e trasmissione non è uguale per tutti. Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, “alle persone munite della ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 aprile 2021) La data da cerchiare è quella del 26 aprile. Dal prossimo lunedì l’Italia comincerà lentamente a riaprire le porte alle attività che la pandemia ha bloccato. Tornano le zone gialle e quindi i cinema e i teatri, i pranzi e le cene ai ristoranti (purché non al chiuso). L’avvio è cauto, la ripartenza si lega a una serie di strategie e differenziazioni: tamponi,e anticorpi diventano il lasciapassare per muoversi più liberamente sul territorio. Le attività riaprono e aperte restano anche alcune domande: quanto siamo al sicuro? Chi può considerarsi più tranquillo di altri? Una certificazione verde per gli spostamenti Le regole non sono uguali per tutti, poiché il rischio infezione e trasmissione non è uguale per tutti. Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, “alle persone munite della ...

Advertising

matteograndi : Se accettiamo le evidenze scientifiche che considerano bassissimo il rischio contagio all’aperto, non allungare da… - RobertoBurioni : Mentre si discute di riaperture facciamo chiarezza su un punto fondamentale. Con la dominanza della variante ingles… - RobertoBurioni : Quando dico che all’aperto il contagio è molto più difficile 1) non significa che è impossibile 2) l’affermazione n… - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Contagio all'aperto, reinfezione nei guariti, copertura dei vaccini. Il punto in vista delle riaperture (di S. Renda) h… - longagnani : @IDALANZARA @matteosalvinimi Sulle misure prese nell'ultimo anno è interessante notare che: 1) A Pasqua non si pot… -